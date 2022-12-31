Пушков высказался о политическом союзе США и Китая

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, что концепция «Большой двойки» (политического союза США и Китая) осталась политологической химерой, она не имеет никакого отношения к реальности.
«Идея G2, в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политологической химерой», - подчеркнул Пушков.
Сенатор отметил, что об этом свидетельствуют, как минимум, переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.
По оценке сенатора, тесное партнерство между Москвой и Пекином может перерасти на фоне международной повестки в «в стратегический альянс».
Пушков констатировал, что американский лидер Джо Байден получит столь желаемое жесткое соперничество с Китаем. Он добавил, что в этом противостоянии будет участвовать и РФ, так как «развести» Россию и КНР Штатам так и не удалось.
«Большой треугольник» сверхдержав, резюмировал сенатор, постоянно меняется, становится острее. Американский угол все дальше удаляется от российского и китайского, которые, в свою очередь, постепенно сближаются.