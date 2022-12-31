В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

Пушков высказался о политическом союзе США и Китая

Илья Родин

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, что концепция «Большой двойки» (политического союза США и Китая) осталась политологической химерой, она не имеет никакого отношения к реальности.

Пушков высказался о политическом союзе США и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идея G2, в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политологической химерой», - подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что об этом свидетельствуют, как минимум, переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

По оценке сенатора, тесное партнерство между Москвой и Пекином может перерасти на фоне международной повестки в «в стратегический альянс».

Пушков констатировал, что американский лидер Джо Байден получит столь желаемое жесткое соперничество с Китаем. Он добавил, что в этом противостоянии будет участвовать и РФ, так как «развести» Россию и КНР Штатам так и не удалось.

«Большой треугольник» сверхдержав, резюмировал сенатор, постоянно меняется, становится острее. Американский угол все дальше удаляется от российского и китайского, которые, в свою очередь, постепенно сближаются.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители