Пушков высказался о политическом союзе США и Китая

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, что концепция «Большой двойки» (политического союза США и Китая) осталась политологической химерой, она не имеет никакого отношения к реальности.

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«Идея G2, в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политологической химерой», - подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что об этом свидетельствуют, как минимум, переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

По оценке сенатора, тесное партнерство между Москвой и Пекином может перерасти на фоне международной повестки в «в стратегический альянс».

Пушков констатировал, что американский лидер Джо Байден получит столь желаемое жесткое соперничество с Китаем. Он добавил, что в этом противостоянии будет участвовать и РФ, так как «развести» Россию и КНР Штатам так и не удалось.