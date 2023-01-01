«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом

Российский президент Владимир Путин в ходе новогоднего обращения поблагодарил всех тех, кто сейчас сражается за родную землю. Глава государства отметил их доблестную службу.

«Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы людей душой и сердцем с вами. И за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь. Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военные действия», - сказал президент.

Напомним, также военнослужащих с Новым годом поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу . Он заявил, что уходящий год навсегда останется в ратной летописи Отечества.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить своих героев, которые пожертвовали собой во имя спасения людей от геноцида, которому они подвергались только за то, что хотели говорить по-русски.