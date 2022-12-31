Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам на фоне Кремля. Главу государства на видео окружают военные, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Владимир Путин в своем поздравлении назвал 2022-ой год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости.

Глава государства также подчеркнул, что россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников военной спецоперации на Украине.

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», - заявил Путин.