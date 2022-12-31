Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам на фоне Кремля. Главу государства на видео окружают военные, пишет РИА Новости.
Президент Владимир Путин в своем поздравлении назвал 2022-ой год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости.
Глава государства также подчеркнул, что россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников военной спецоперации на Украине.
«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», - заявил Путин.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих. Он также подчеркнул, что предстоящий новогодний праздник становится символом «наших надежд на мирное будущее».