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34 минуты назад

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военных

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам на фоне Кремля. Главу государства на видео окружают военные, пишет РИА Новости.

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Владимир Путин в своем поздравлении назвал 2022-ой год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости.

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Глава государства также подчеркнул, что россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников военной спецоперации на Украине.

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», - заявил Путин.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих. Он также подчеркнул, что предстоящий новогодний праздник становится символом «наших надежд на мирное будущее».

Политика,ПРЕДОК,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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