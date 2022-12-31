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10 минут назад

Путин заявил об объявленной против России санкционной войне

Lenta.ruиещё 2

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что против России была объявлена настоящая санкционная война. Глава государства отметил, что ее авторы ожидали полного разрушения государства, однако этого не произошло. Его цитирует ТАСС.

Путин заявил об объявленной против России санкционной войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, кто ее затеял [санкционную войну], ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — подчеркнул Путин.

В этом году российский лидер выступил с новогодней речью на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Политика,Владимир Путин,
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