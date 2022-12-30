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1 час назад

Путин наградил российских дипломатов орденами и медалями

ТК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких российских дипломатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил российских дипломатов орденами и медалями
Фото:  The Kremlin Moscow GlobalLookPress The Kremlin Moscow GlobalLookPress

Согласно указу, дипломаты отмечены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу. Так, орденом Почета награжден директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, орденом Дружбы — посол России в Дании Владимир Барбин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены посол в Германии Игорь Евдокимов и посол в Армении Сергей Копыркин.

Ранее Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения прошла в Кремле.

Политика,Владимир Барбин,Леонид Пасечник,Игорь Евдокимов,Владимир Путин,МИД России,
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