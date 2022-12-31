Глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани сообщил, когда произошел переломный момент в отношениях России и Запада. По его словам, западные страны стали препятствовать РФ сразу же после Мюнхенской конференции 2007 года.

«Начало 2000-х годов - это то, что большинство аналитиков называет "однополярным моментом"; эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем над всем миром с помощью так называемого "экспорта демократии" и глобализации рынков», - сказал аналитик в интервью Lenta.ru.

Грациани добавил, что после конференции Запад сразу же начала игнорировать развитие взаимоотношений с Россией. Это происходило, несмотря на желание Москвы укреплять сотрудничество. Кроме того, США показали себя как страна, которая оказывает давление на Европу в сфере экономики и на членов НАТО в военно-политическом аспекте.