Путин присвоил Фадееву звание Заслуженного деятеля искусств РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
— Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Фадееву Максиму Александровичу — композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе.
Недавно депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.
По мнению депутата, вручение этой награды станет своеобразным катализатором в процессе возвращения народного самосознания.
В апреле российский лидер присвоил звание народного артиста РФ эстрадному певцу Стасу Михайлову, а также певице и члену Общественной палаты России Диане Гурцкой. Также в список вошла советская и российская актриса Елена Санаева, которая исполнила роль лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева.