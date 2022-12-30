Путин присвоил Фадееву звание Заслуженного деятеля искусств РФ

Недавно депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.