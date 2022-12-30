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41 минуту назад

Путин присвоил Фадееву звание Заслуженного деятеля искусств РФ

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Путин присвоил Фадееву звание Заслуженного деятеля искусств РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Фадееву Максиму Александровичу — композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе.

Недавно депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

По мнению депутата, вручение этой награды станет своеобразным катализатором в процессе возвращения народного самосознания.

Наргиз заявила, что помирилась с Фадеевым и может петь его песни

В апреле российский лидер присвоил звание народного артиста РФ эстрадному певцу Стасу Михайлову, а также певице и члену Общественной палаты России Диане Гурцкой. Также в список вошла советская и российская актриса Елена Санаева, которая исполнила роль лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева.

Политика,Елена Санаева,Леонид Нечаев,Стас Михайлов,Диана Гурцкая,Максим Фадеев,Сергей Миронов,Владимир Путин,Общественная палата России,Госдума,
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