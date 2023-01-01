Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Путина с Новым годом

Они, как отмечается, направили ему новогодние поздравительные послания. Кроме них, Ким Чен Ына поздравили главы государств, партийные лидеры и политики из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Сингапура и Туркмении.