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43 минуты назад

Путин, Си Цзиньпин и Моди поздравили Ким Чен Ына с Новым годом

ТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Путина с Новым годом
Фото: ТАССТАСС

Они, как отмечается, направили ему новогодние поздравительные послания. Кроме них, Ким Чен Ына поздравили главы государств, партийные лидеры и политики из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Сингапура и Туркмении.

Содержание этих поздравлений не приводится.

Политика,Александр Лукашенко,Нарендра Моди,Чен Ким,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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