Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Путина с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.
Они, как отмечается, направили ему новогодние поздравительные послания. Кроме них, Ким Чен Ына поздравили главы государств, партийные лидеры и политики из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Сингапура и Туркмении.
Содержание этих поздравлений не приводится.