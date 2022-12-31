Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба президента РФ/Reuters Пресс-служба президента РФ/Reuters

Во время разговора китайский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства с Россией в новую эпоху становятся еще крепче. Политики затронули двусторонние контакты, а также региональные вопросы.

Отмечается, что это первый контакт российского президента с китайским коллегой после переизбрания Си Цзиньпина на пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Накануне Путин на переговорах с Си Цзиньпином заявлял, что отношения РФ и Китая - образец сотрудничества.

Кроме того, российский лидер считает, что отношения Китая и России "выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость". Ранее президент России говорил, что товарооборот РФ и Китая вырастет по итогам года примерно на 25%.