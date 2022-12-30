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8 минут назад

Володин назвал запрет услуг суррогатных матерей для иностранцев важнейшим законом декабря

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев одним из самых важных среди тех, что были приняты палатой в декабре.

Володин назвал важнейший закон декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Закон о запрете использования суррогатного материнства для иностранцев на территории России", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какая законодательная инициатива была самой важной в декабре.

Слова спикера приводятся на сайте Госдумы в пятницу.

По его мнению, принятый закон направлен "на предотвращение торговли детьми", защиту детей от ситуаций, "когда они попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений".

"Кроме того, закон защитит ребенка, который получит российское гражданство, даже если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство России на день государственной регистрации его рождения", - отметил Володин.

Председатель Госдумы отметил по итогам декабря работу комитета по безопасности и противодействию коррупции и назвал самых активных депутатов на пленарных заседаниях. Ими стали Ирина Яровая ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Сергей Леонов (ЛДПР), Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду"), Роза Чемерис ("Новые люди").

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