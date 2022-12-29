Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Молдова-1».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта на Украине.

«Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдавии является евроинтеграция.

«Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом ЕвроЕвросоюза до конца этого десятилетия», — указала президент республики.