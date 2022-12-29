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25 минут назад

Путин подписал закон о наказании за диверсии

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за создание, финансирование и пропаганду диверсий. Согласно новому закону, максимальным наказанием за подобные преступления станет пожизненное лишение свободы. Документ доступен на сайте правовой информации.

Путин подписал закон о наказании за диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписанный закон добавляет в Уголовный кодекс три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Председателя думского комитета по безопасности и соавтор закона Василий Пискарев объяснил необходимость таких поправок резким ростом числа диверсий – согласно данным Генпрокуратуры, в этом году на территории России была совершена 21 диверсия, тогда как в прошлом всего одна.

По первой статье – «Содействие диверсионной деятельности» грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Использование служебного положения для организации диверсии грозит сроком от 10 до 20 лет колонии, а также штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей. А за организацию и финансирование диверсии грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Вторая статья – «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» будет грозить наказанием от 15 до 20 лет лишения свободы. Впрочем, если обвиняемый признается в преступлении или поможет выявить других причастных к диверсиям, его может ждать освобождение от ответственности.

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Третья статья предусматривает наказание за «Организацию диверсионного сообщества и участие в нем». Обвиняемым по ней грозит от 5 до 10 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. Организация, руководство, пропаганда и поддержка диверсий сулит заключение под стражей от 15 лет и до пожизненного заключения.

Подписанный закон вступает в силу со дня опубликования.

Политика,Василий Пискарев,Владимир Путин,
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