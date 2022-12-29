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1 час назад

Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады РФ

Елена Прошина

Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием усилит ядерную триаду России. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

Он уверен, что увеличение Россией состава кораблей с управляемым ракетным оружием отобьет «охоту у недругов посягать на территориальную целостность границ РФ и нацбезопасности».

«Спрятаться от ракеты, бьющей точно в цель, как показали действия на Украине, довольно сложно, а точнее невозможно, сколько бы ни поставлял Запад своих зенитно-ракетных комплексов», — сказал Белик.

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Ранее в РФ прошла церемония подъема военно-морского флага на новых кораблях, поступающих в состав ВМФ, и их спуск на воду. В частности, в их числе оказался атомный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов» и атомный подводный крейсер «Император Александр III». Первый и последний суда способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Политика,Анатолий Шлемов,Дмитрий Белик,Госдума,
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