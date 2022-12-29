МИД отреагировал на запрет Францией вещания российских СМИ

Новые шаги Парижа по запрету на вещание российских телеканалов возмутительны, они наводят на мысль, что Франция является главным лоббистом таких мер в Европе, заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.

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Крупнейший в Европе спутниковый оператор «Eutelsat» (22% принадлежит французскому государству) прекратил ретрансляцию на всей территории ЕС, а также в России трех телеканалов – «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ».

Захарова отметила, что Россия возмущена новыми шагами Парижа, направленными на введение все новых запретов на вещание как на своей территории, так и в целом в ЕС российских СМИ, говорится в комментарии на сайте МИД России.