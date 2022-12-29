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24 минуты назад

МИД отреагировал на запрет Францией вещания российских СМИ

Газета.Ruиещё 4

Новые шаги Парижа по запрету на вещание российских телеканалов возмутительны, они наводят на мысль, что Франция является главным лоббистом таких мер в Европе, заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.

МИД отреагировал на запрет Францией вещания российских СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупнейший в Европе спутниковый оператор «Eutelsat» (22% принадлежит французскому государству) прекратил ретрансляцию на всей территории ЕС, а также в России трех телеканалов – «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ».

Захарова отметила, что Россия возмущена новыми шагами Парижа, направленными на введение все новых запретов на вещание как на своей территории, так и в целом в ЕС российских СМИ, говорится в комментарии на сайте МИД России.

По ее словам, которые приводит газета «Взгляд», ранее французы «бежали впереди паровоза» и ограничили вещание новой партии российских каналов за несколько дней до вступления в силу девятого пакета санкций ЕС, который ввел аналогичный запрет.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Eutelsat,ЕС,Первый канал,
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