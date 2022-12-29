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9 минут назад

В Кремле оценили реакцию на проблемы частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

Масштаб задач во время частичной мобилизации был «достаточно велик», а реакция на возникающие проблемы - оперативной. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле оценили реакцию на проблемы частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о ее завершении. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу, открывая первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, признал, что при проведении частичной мобилизации в России были проблемы, однако они не замалчивались и оперативно решались.

По словам Дмитрия Пескова, было публичное обсуждение тех сложностей, с которыми власти столкнулись при проведении частичной мобилизации.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о, что самое сложное было в проведении частичной мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить.

Пресс-секретарь президента России также обратил внимание на то, что «масштаб задач стоящих был достаточно велик», и переадресовал вопрос о деталях главе Минобороны Сергею Шойгу.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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