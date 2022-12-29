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16 минут назад

Песков анонсировал доклад Шойгу Путину

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ, и заслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков анонсировал доклад Шойгу Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя Кремля, президент России будет участвовать в церемонии подъема военно-морского флага посредством видеоконференции.

«И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер «Император Александр III»», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что на мероприятии ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед военным ведомством задачи на ближайшее время, более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года.

Напомним, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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