В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи в пятницу, 30 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь», — заявил представитель Кремля.
Песков уточнил, что первая часть беседы будет публичной, после чего разговор продолжится в закрытом режиме. По его словам, во время переговоров главы государств обсудят российско-китайские отношения.
«Очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю», — отметил Песков.
Напомним, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпином в государственной резиденции в Пекине — он передал главе КНР послание от Путина. По словам Пескова, оно касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем.