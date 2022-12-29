В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
30 минут назад

В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи в пятницу, 30 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь», — заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что первая часть беседы будет публичной, после чего разговор продолжится в закрытом режиме. По его словам, во время переговоров главы государств обсудят российско-китайские отношения.

«Очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю», — отметил Песков.

Напомним, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпином в государственной резиденции в Пекине — он передал главе КНР послание от Путина. По словам Пескова, оно касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем.

Политика,Видео,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители