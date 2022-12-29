В МИД РФ рассказали об «иллюзиях» в Киеве

Москва не будет вести переговоры с Киевом на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По мнению министра, на таких условиях Украина при помощи Запада хочет добиться вывода российских войск. Лавров также выразил мнение, что нынешние украинские политики «известны своей недоговороспособностью».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал иллюзорной "формулу мира", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Россия не станет ни с кем вести переговоры на основании ее.

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"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы", — сказал министр в интервью РИА Новости.

Лавров указал, что Москва не намерена разговаривать на таких условиях. По мнению главы МИД, Киев "очевидно" не готов к диалогу. Министр также обвинил президента Украины в прекращении начавшегося в феврале российско-украинского переговорного процесса "по указке англосаксов".

"Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений", — считает Лавров.

По его мнению, Зеленский "прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", поскольку "англосаксы" были заинтересованы в продолжении военных действий. Лавров также вновь заявил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта.

Переговоры между Украиной и Россией окончательно прекратились в мае. Это произошло после того, как зарубежные СМИ "разогнали фальшивку про город Буча", заявлял Лавров.

В начале апреля украинские и западные СМИ опубликовали кадры с телами мирных жителей на улицах Бучи, из которой за несколько дней до этого вышли российские военные. Мэр города Анатолий Федорук заявлял французским СМИ, что запечатленных на фото людей застрелили, а еще 280 человек похоронены в братских могилах.

В Минобороны РФ назвали опубликованные материалы провокацией. Однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что после событий в Буче "эмоциональный фон" переговоров об урегулировании поменялся.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинский президент заявил, что отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее украинская сторона отказалась от этого требования.

Условия Москвы

По словам главы МИД России, неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной является признание четырех новых субъектов в ее составе.

"Второй большой блок проблем — это безопасность уже всей РФ, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории", — сказал министр.

Лавров также выразил мнение, что нынешние украинские политики "известны своей недоговороспособностью".

Министр также назвал их русофобами.

"Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим", — сказал Лавров.

В Кремле неоднократно говорили о том, что "мирный план" Украины должен учитывать вхождение новых регионов в состав России. В противном случае "он не может претендовать на то, чтобы быть мирным".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно".

Что за "формула мира"

В начале ноября украинский президент, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий "формулы мира", среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории и прекращение боевых действий, фиксация "окончания войны", освобождение всех пленных и депортированных, "возвращение справедливости" (под ней Зеленский подразумевает выплату Россией компенсации Украине за ущерб, нанесенный военными действиями), а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности и ряд других пунктов.

Позднее Владимир Зеленский озвучил "три шага", способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. В рамках этих шагов он попросил предоставить Украине современные танки, снаряды, артиллерию и другое вооружение, оказать поддержку в энергетической и финансовой стабильности Украины, а также созвать саммит, "чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира".

Как план Зеленского оценивают в мире

В середине декабря президент Украины рассказал, что в США положительно оценили "формулу мира", которую представил Киев.

"Был рад ощутить в разговоре [с президентом США Джо Байденом], что предложенная нами формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизма. Чем быстрее начнут реализовываться все пункты этой формулы, тем прочнее будут гарантии безопасности Украины и всех европейцев", — сказал Зеленский.

Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк рассказала, что не только США, но и другие страны "Большой семерки" (G7) поддерживают мирный план из 10 пунктов.

В то же время ряд СМИ скептически относится к возможности урегулирования конфликта благодаря предложениям Украины. В частности, на сайте в редакционной статье китайской газеты Global Times отмечается, что организовать мирный саммит без России невозможно.

"Мир между Россией и Украиной должен быть достигнут путем подталкивания к мирным переговорам с помощью международного сообщества. Что более важно, так это то, что и Москве, и Киеву необходимо проявить мирный жест и искренность в достижении мира", – отметили китайские журналисты.

По их мнению, судя по текущей ситуации, у Москвы и Киева еще нет консенсуса по поводу мира.

Газета Frankfurter Rundschau в свою очередь назвала нереалистичными мирные переговоры между Россией и Украиной на данном этапе.

"Когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией. Зеленский после военных успехов на местах и политического прогресса своим визитом в Вашингтон должен показать, что его правительство делает все для прекращения кровопролитного конфликта", — утверждает издание.

Американский журнал Newsweek также отмечает, что перспектива скорого окончания конфликта кажется маловероятной, учитывая заявления Путина и Зеленского об условиях, необходимых им для принятия мирного соглашения.

Профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона Марк Кац утверждает, что главная цель заявлений России о готовности к переговорам "состоит в том, чтобы заставить США и НАТО сократить или прекратить помощь Украине". При этом издание указывает, что несовместимость требований Москвы и Киева помешает достичь мирных договоренностей.

"Неоднократные требования Зеленского о восстановлении территориальной целостности Украины могут стать самым большим камнем преткновения на любых переговорах", — считают авторы Newsweek.