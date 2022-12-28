Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем обсудил вопросы двустороннего сотрудничества стран, в том числе в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подтвердили готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию 19-22 ноября "при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", добавили в Кремле.

Также Путин поздравил президента Кубы в преддверии отмечаемого 1 января Дня освобождения. "Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы - Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.

Путин и Диас-Канель по итогам беседы "условились активизировать контакты на различных уровнях".