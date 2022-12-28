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43 минуты назад

Кадырова наградили еще одной медалью

Елена Прошина

Директор Росгвардии Виктор Золотов в Грозном наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество». Об этом пишет РИА Новости.

Кадырова наградили еще одной медалью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотов прибыл в Грозный на открытие комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. В ходе мероприятия Кадырову вручили медаль «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии России».

«В нынешней ситуации, потребовавшей от страны максимальной мобилизации сил на поддержку армии и силовых структур, взаимодействие Росгвардии с региональными органами власти вышло на качественно новый уровень. Яркий пример - всесторонняя поддержка, которую Росгвардии оказывают глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его команда, обеспечивающие масштабную помощь как в пунктах дислокации войск, так и на линии боевого соприкосновения», - сказал Золотов.

Директор Росгвардии лично закрепил медаль «За боевое содружество» на груди Кадырова.

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным

Напомним, новый комплекс зданий для размещения личного состава Управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость» включает в себя около 30 сооружений, в которых в ближайшее время разместится личный состав Росгвардии.

Политика,Виктор Золотов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,
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