Кадырова наградили еще одной медалью

Директор Росгвардии Виктор Золотов в Грозном наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество». Об этом пишет РИА Новости.
Золотов прибыл в Грозный на открытие комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. В ходе мероприятия Кадырову вручили медаль «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии России».
«В нынешней ситуации, потребовавшей от страны максимальной мобилизации сил на поддержку армии и силовых структур, взаимодействие Росгвардии с региональными органами власти вышло на качественно новый уровень. Яркий пример - всесторонняя поддержка, которую Росгвардии оказывают глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его команда, обеспечивающие масштабную помощь как в пунктах дислокации войск, так и на линии боевого соприкосновения», - сказал Золотов.
Директор Росгвардии лично закрепил медаль «За боевое содружество» на груди Кадырова.
Напомним, новый комплекс зданий для размещения личного состава Управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость» включает в себя около 30 сооружений, в которых в ближайшее время разместится личный состав Росгвардии.