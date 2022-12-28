Кадырова наградили еще одной медалью

«В нынешней ситуации, потребовавшей от страны максимальной мобилизации сил на поддержку армии и силовых структур, взаимодействие Росгвардии с региональными органами власти вышло на качественно новый уровень. Яркий пример - всесторонняя поддержка, которую Росгвардии оказывают глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его команда, обеспечивающие масштабную помощь как в пунктах дислокации войск, так и на линии боевого соприкосновения», - сказал Золотов.