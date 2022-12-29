Что изменится в России с 1 января? Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году

Новый год означает не только начало каникул и марафон оливье, но и вступление в силу множества изменений. Что-то традиционно подорожает — например, техосмотр автомобилей, билеты на поезд, отдых в Турции и водка. Кого-то ждет небольшое прибавление доходов — с наступлением 2023-го проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам, поднимут МРОТ и прожиточный минимум, а медицинским работникам сделают надбавку к зарплате. Об этих и других изменениях, которые произойдут в России с 1 января и в начале 2023 года, — в материале «Ленты.ру».

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

МРОТ вырастет до 16 242 рублей

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Федеральный закон о повышении с начала 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) подписал в декабре президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — говорится в законе.

16 242 рубля составит МРОТ в России в 2023 году

В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей. Теперь же, как отметили в Государственной Думе, минимальная зарплата вырастет на 6,3 процента.

Индексация обязывает работодателей повысить выплаты до уровня нового МРОТ работникам, получающим минимальную заработную плату.

Новый прожиточный минимум — 14 375 рублей

Прожиточный минимум в 2023 году в России установлен в размере 14 375 рублей в месяц на душу населения. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

14 375 рублей составит прожиточный минимум в России в 2023 году

Закон также устанавливает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — в размере 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей.

Размер прожиточного минимума установлен исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов — 14 375 и 15 049 рублей соответственно. Таким образом, сейчас он увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей с последнего повышения в июне 2022 года.

Неработающим пенсионерам поднимут пенсии

В России 1 января проиндексируют страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров — размер повышения составит 4,8 процента, следует из федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год.

Как сообщали ранее в Минтруде, по отношению к 1 января 2022 года размер пенсий вырос на 15,3 процента. На выплату пенсий в бюджете Соцфонда заложено 9,5 триллиона рублей, из них около 9 триллионов уйдут на выплату страховых пенсий.

В начале 2022 года средний размер выплаты неработающим пенсионерам составлял 19 017 рублей. В декабре 2022 года, после июньской индексации, он достиг 20 864 рублей, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей.

При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, возобновления индексации пенсий работающим россиянам не произойдет. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, что при увеличении выплат работающим пенсионерам снижается уровень пенсий граждан, которые уже не работают. Также индексация пенсий работающим потребует дополнительных трат из федерального бюджета, а это около 498,7 миллиарда рублей.

Материнский капитал тоже проиндексируют, но с 1 февраля

После индексации, которая запланирована на 1 февраля, сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысячи рублей (повышение на 65 тысяч по сравнению с 2022 годом), а при рождении второго ребенка — 779 тысяч (повышение на 85,9 тысячи).

Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей (повышение на 20,9 тысячи).

Семьи начнут получать новое универсальное пособие на детей

С 1 января 2023 года в России беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, душевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума, смогут получать единое пособие. Соответствующий закон ранее подписал президент.

Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая выплаты беременным женщинам, которые встали на учет на раннем сроке (до 12 недель), а также денежные начисления в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Если в семье несколько детей до 17 лет, включая еще не родившегося, пособие будет назначаться на каждого ребенка.

При назначении выплат будут учитываться доходы семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, а также трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 7000, 10,5тысячи и 14 тысяч рублей соответственно.

Больничные пособия вырастут. Их также смогут получать работающие по ДГПХ

C 1 января в России вырастет максимальная сумма выплат по больничному листу, следует из разъяснений, предоставленных пресс-службой Фонда социального страхования агентству «Прайм».

Так, дневной потолок для людей со стажем более восьми лет составит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. При таком сценарии по больничному можно получать до 100 процентов своего среднего заработка, но в пределах указанного максимума.

При этом методика расчета конкретной суммы остается прежней: оплата зависит от того, каким был доход работника в предыдущие два года, а также от его стажа. Для тех, кто работает менее пяти лет, предусмотрена оплата лишь 60 процентов среднего заработка, для сотрудников с опытом от пяти до восьми лет пособие достигает 80 процентов.

Кроме того, вступают в силу поправки в законодательство, меняющие перечень лиц, застрахованных в системе обязательного соцстрахования. Теперь на больничный могут рассчитывать и те, кто работает по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако для получения выплат в 2023 году необходимо, чтобы в 2022 году взносы уже перечислялись.

«Исполнители по договорам гражданско-правового характера, у которых в 2022 году была работа по трудовому договору и за которых были перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4833,72 рубля, смогут получать пособия с начала 2023 года», — пояснили в Минтруде.

Медикам начнут дополнительно выплачивать от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей

В декабре президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена. По словам главы государства, их размер составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей и будет зависеть от рода деятельности медработника и его должности.

Как позже пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, с января 2023 года врачам первичного звена начнут дополнительно платить 14,5 тысячи рублей каждый месяц, врачам скорой помощи — 11,5 тысячи, а врачам центральных районных и районных больниц — 18,5 тысячи рублей ежемесячно.

Средний медицинский персонал районных и центральных районных больниц будет получать дополнительно 8000 рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи поднимут зарплаты на 7000 рублей, а младшему медперсоналу — на 4000. Также ежемесячную доплату в размере 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы.

В общей сложности надбавки к зарплате коснутся 379 тысяч врачей, 725 тысяч работников среднего медицинского персонала и около 65 тысяч сотрудников младшего медицинского персонала. На эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

ПФР и Фонд социального страхования объединят

С 1 января 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России (ПФР) будут объединены в новую структуру, которая получила название Фонд пенсионного и соцстрахования, сокращенно — Социальный фонд России (СФР). Указ о создании организации был подписан 14 июля.

По задумке, слияние двух фондов позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее оформлять и предоставлять меры соцподдержки. Теперь все федеральные выплаты россияне могут получить в режиме одного окна. Адреса единых офисов клиентского обслуживания СФР можно найти на сайте ПФР.

Изменения не повлияют на выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, и чтобы продолжить получать пенсии и другие соцвыплаты, россиянам не нужно подавать дополнительных документов и заявлений. На сроки получения выплат объединение фондов также не влияет.

Председателем Фонда пенсионного и соцстрахования 15 декабря был назначен Сергей Чирков, который до перехода в новую организацию более 20 лет работал в ПФР.

Вырастут цены на водку

В России с нового года изменятся минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ выпустил Минфин.

Минимальная розничная цена водки вырастет с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — с 348 до 375 рублей, коньяка — с 480 до 517 рублей.

Минимальная оптовая цена на водку с 1 января — 238 рублей за 0,5 литра против 222 рубля в 2022 году, на бренди — 304 рубля против 284 рублей, на коньяк — 419 рублей против 391 рубля.

Минимальные цены на водку в России введены с 2009 года для борьбы с теневым производством.

В России появится единый налоговый платеж

С 1 января в России начнет действовать новый способ уплаты налогов — все граждане обязаны исполнять налоговые обязательства посредством так называемого единого налогового платежа (ЕНП). Соответствующие изменения вводятся Федеральным законом от 14 июля 2022 года.

Теперь все налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) покрывают за один раз — налогоплательщик перечисляет определенную сумму на единый налоговый счет (ЕНС) в Федеральной налоговой службе (ФНС), впоследствии организация распределяет и направляет внесенные средства по назначению.

Сначала налоговая служба будет перечислять средства на задолженность с более ранним сроком уплаты, затем — на налоги с текущим сроком уплаты, в последнюю очередь — на пени, проценты и штрафы. Россияне могут перечислять на счет суммы, превышающие размер налога, а остаток можно будет вывести или зачесть.

Действия поправок также распространяются на сроки выполнения налоговых обязательств, для всех налогов они будут едиными: до 25-го числа сдается отчетность, и до 28-го числа уплачивается налог. Новые сроки касаются налогов, которые будут начислены в 2023 году, а сроки уплаты налогов и взносов, начисленных за 2022 год, не меняются.

Трудовые книжки изменят формат

С 1 января 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца. Утвержденную правительством форму бланка, а также инструкции по ведению и хранению документа скорректировал Минтруд. В частности, ведомство исключило некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми старого образца можно без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они также будут действительны.

Срок погашения штрафов увеличат

С 1 января 2023 года начинает действовать закон, в соответствии с которым увеличен период оплаты назначенных штрафов. Теперь на это отводится 20 дней вместо 10, как было ранее. При этом если штраф отплатить в течение первых десяти дней, по-прежнему действует скидка в размере 50 процентов от его суммы.

30-процентную скидку на онлайн-оплату пошлин отменят

С 1 января перестает действовать 30-процентная скидка при оплате физическими лицами пошлин через портал «Госуслуги». Продление действия акции не планируется, так как она не предусмотрена в проекте бюджета и была временной, отметили в Министерстве финансов.

Получение загранпаспорта через «Госуслуги» подорожает

До конца 2022 года россияне могли оформить загранпаспорт через портал «Госуслуги» со скидкой в 1,5 тысячи рублей. С 1 января 2023 года временная акция перестанет действовать и гражданам придется платить полную сумму — 5000 рублей.

Кроме того, вводятся новые условия уплаты госпошлины. Оформление нового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность будет бесплатным. Также от уплаты сбора освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Отдых в Турции тоже станет дороже

В Турции заявили о ведении с 1 января 2023 года нового налога на проживание для отдыхающих в стране туристов. Как сообщил местный телеканал NTV, ставка составит два процента.

Новый налог коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Кроме того, налог будет взиматься с туристов, которые во время отдыха будут проживать в общественных гостевых домах, базах отдыха и лагерях, за исключением ночлежек.

Освобождены от уплаты налога студенты, проживающие в общежитиях, хостелах и лагерях, а также дипломатический персонал иностранных государств.

Как отмечает РИА Новости, на различных сайтах и в приложениях-агрегаторах при бронировании номеров в турецких гостиницах новый туристический налог на проживание уже включен в стоимость.

Уточняется, что налогообложения не будет при бронировании номеров до публикации сообщения о новом законе в официальной газете.

Россиянам потребуется шенгенская виза для въезда в Хорватию

Хорватия с 1 января 2023 года станет частью Шенгенской зоны и введет соответствующие визы для туристов. Все национальные краткосрочные визы (виза типа C), выданные до 31 декабря 2022, не будут автоматически приравнены к шенгенским.

Россияне, имеющие хорватские визы с неистекшим сроком действия, по-прежнему могут въехать по ним в республику, однако с таким документом нельзя посетить другие государства Шенгенской зоны.

Также отмечалось, что с 1 января 2023 года обладатели виз и видов на жительство Болгарии, Кипра и Румынии больше не смогут въезжать на территорию Хорватии без действующей шенгенской визы (виза типа C) или хорватской национальной визы (виза типа D).

В России на 8,1 процента подорожают железнодорожные билеты

С 1 января 2023 года «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в холдинг РЖД) повысит на 8,1 процента стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования. Повышение цен коснется билетов на поезда с отправлением в 2023 году, продажа на которые была открыта с 5 декабря 2022 года.

При этом в 95 процентах вагонов категории купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при которой цена билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Также отмечается, что стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года.

Техосмотр автомобилей подорожает

С начала 2023 года в России подорожает процедура техосмотра (ТО) автомобилей. Осенью начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого региона местные власти. Проведенный «Коммерсантом» анализ опубликованных документов по 45 субъектам показал, что в среднем для самой массовой категории — легкового автотранспорта — рост цен составит 57 процентов. При этом большинство регионов подняли тариф до минимально допустимого приказом ФАС уровня — 913 рублей.

Больше всего тарифы на техосмотр вырастут в Орловской области (в 3 раза), Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в 2 раза). Самый дорогой тариф ТО установлен в Санкт-Петербурге — 1544 рубля. Московские власти выбрали минимальный тариф — 913 рублей (старая цена — 720 рублей — не менялась с 2012 года).

С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию.

Автовладельцев обложат новой пошлиной

C начала 2023 года вступают в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для водителей, а также увеличение размера уже действующих.

В частности, с 1 января автомобилистам придется платить 1000 рублей, чтобы получить разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства (ТС). Допуск машины к перевозке опасных грузов будет стоить 1500 рублей, а его продление обойдется в 1000 рублей.

Кроме того, увеличится стоимость пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. В 2023 году она будет стоить 1000 рублей вместо прежних 800.

Собственники жилья получат доступ к информации о прописанных гражданах без их согласия

Собственники жилья с 1 января получат возможность бесплатно получать информацию о прописанных в нем гражданах вне зависимости от их согласия. Это следует из президентского указа.

Ранее такие сведения можно было затребовать только при согласии жильцов и при условии, что речь идет о российских, а не иностранных гражданах или лицах без гражданства.

Теперь же собственники смогут узнать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. В случае иностранцев предоставляются данные о гражданстве, дате и сроке регистрации по месту жительства, постановке на учет по месту пребывания.