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1 час назад

Кремль: ограничение на поставки нефти РФ затронут и действующие контракты

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под ограничение на поставки российской нефти подпадут и действующие контракты в случае упоминания в них некого «потолка цен», передает РИА Новости.

Кремль: ограничение на поставки нефти РФ затронут и действующие контракты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», - отметил представитель Кремля.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.

Запрет на поставки нефти будут применять с 1 февраля, а запрет на поставки российских нефтепродуктов - с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,
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