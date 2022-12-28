Кремль: ограничение на поставки нефти РФ затронут и действующие контракты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под ограничение на поставки российской нефти подпадут и действующие контракты в случае упоминания в них некого «потолка цен», передает РИА Новости.

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«Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», - отметил представитель Кремля.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.