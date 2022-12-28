Кремль: ограничение на поставки нефти РФ затронут и действующие контракты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под ограничение на поставки российской нефти подпадут и действующие контракты в случае упоминания в них некого «потолка цен», передает РИА Новости.
«Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», - отметил представитель Кремля.
19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Вступление документа в силу ожидается с 1 февраля 2023 года. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Запрет на поставки нефти будут применять с 1 февраля, а запрет на поставки российских нефтепродуктов - с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа.