В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана» по Украине

Признание четырех новых регионов России является главной составляющей «мирного плана» по Украине. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
При этом Песков отметил, что на сегодняшний день в принципе не существует прописанного «мирного плана» урегулирования этого конфликта, однако в случае его составления, авторам придется учесть новые реалии.
«Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов», — заявил представитель Кремля.
Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в новых регионах остается сложной.