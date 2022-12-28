Медведев призвал не пускать обратно уехавших врагов России "до конца их дней"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и перекрыть им источники их дохода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что те, кто покинули родину и уехали за границу, а теперь шлют «бесконечные проклятия в адрес власти», желают своей стране «скорейшего поражения в войне» и мечтают об уничтожении России, являются врагами государства.

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.

Таких людей не следует пускать обратно, их нужно «полностью отрезать от источников доходов» в РФ, считает политик. Он подчеркнул, что их возвращение в Россию может состояться только в случае предварительно сделанного публичного раскаяния, через амнистию или помилование.

«Хотя лучше бы им не возвращаться», — добавил зампред Совбеза.