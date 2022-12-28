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14 минут назад

Медведев призвал не пускать обратно уехавших врагов России "до конца их дней"

Газета.Ruиещё 5

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и перекрыть им источники их дохода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что те, кто покинули родину и уехали за границу, а теперь шлют «бесконечные проклятия в адрес власти», желают своей стране «скорейшего поражения в войне» и мечтают об уничтожении России, являются врагами государства.

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«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.

Таких людей не следует пускать обратно, их нужно «полностью отрезать от источников доходов» в РФ, считает политик. Он подчеркнул, что их возвращение в Россию может состояться только в случае предварительно сделанного публичного раскаяния, через амнистию или помилование.

«Хотя лучше бы им не возвращаться», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев опубликовал десять «футуристических гипотез» на 2023 год. Он предсказал в новом году распад ЕС, гражданскую войну в США и возникновение Четвертого рейха.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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