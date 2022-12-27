«Перебежчиков» предложили признавать иноагентами

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин предложил признавать «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», — заявил депутат.

Брыкин отметил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». По его словам, «буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?».

Парламентарий заявил о намерении инициировать подготовку закона, чтобы признать таких граждан иноагентами.