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54 минуты назад

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение США и их союзниками потолка цен на нефть РФ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Фото: ТАССТАСС

Текст указа гласит, что спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и в целях «защиты нацинтересов России».

Документ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов из РФ странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Также не допускается экспорт топлива иностранным юридическим и физическим лицам, в контрактах которых «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости».

Озвучены ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Присоединившиеся к введению потолка цен страны смогут получать российскую нефть только на основании спецразрешения президента РФ. Контроль за исполнением указа Путин поручил Минэнерго.

Политика,Владимир Путин,
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