Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение США и их союзниками потолка цен на нефть РФ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

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Текст указа гласит, что спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и в целях «защиты нацинтересов России».

Документ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов из РФ странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Также не допускается экспорт топлива иностранным юридическим и физическим лицам, в контрактах которых «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости».