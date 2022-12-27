Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге. По словам белорусского лидера, они обсудили многие вопросы, расставили точки над i и окончательно согласованы все вопросы. Об этом пишет РИА Новости.
«Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над "i", продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным.
Президент Белоруссии поблагодарил Путина за то, что «вчера были окончательно согласованы многие вопросы». В настоящий момент правительства обеих стран доработают их. Он еще раз поблагодарил российского лидера, что сторонам удалось решить все вопросы.
В свою очередь Путин отметил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко, но «жизнь дает повод» каждый раз обсуждать разные вопросы.
Напомним, 26-27 декабря в Петербурге по инициативе президента РФ проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.