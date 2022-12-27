Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

«Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над "i", продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным.