На вопрос о перспективе переговоров на условиях Киева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ориентировались только на свои (условия – прим. ред). И на здравый смысл», – ответил он на вопрос о том, готов ли Кремль пойти на переговоры на условиях со стороны Украины.
Ранее будапештский исследовательский центр Szazadveg заявил, что, согласно проведённым опросам, большинство граждан в странах Евросоюза хотят, чтобы Россия и Украина сели за стол мирных переговоров.
С этим согласились 82% граждан стран Евросоюза. При том активнее всего за такое мнение высказывались жители тех государств, которые выступают против санкционной политики Брюсселя в отношении России.