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51 минуту назад

«Гражданская война в США»: Медведев сделал прогноз на 2023 год

Елена Прошина

Зампред Совфеда России Дмитрий Медведев сделал прогноз на 2023 год. Свои «футуристические гипотезы» он изложил в личном Telegram-канале.

«Гражданская война в США»: Медведев сделал прогноз на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал Медведев.

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Он составил список из десяти возможных событий. Так, по мнению зампреда Совфеда РФ, в 2023 году цены на нефть и газ могут вырасти до 150 долларов за баррель и 5000 долларов за тысячу кубометров соответственно.

«Возврат Великобритании в Евросоюз. Распад ЕС после этого и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего объединения», — предрек Медведев.

Также, по его мнению, в 2023 году Польша и Венгрия может захватить западные области бывшей Украины, а на базе Германии и «примкнувших к ней сателлитов» возникнет Четвертый рейх, который затем вступит в войну с Францией, что приведет к разделу Европы.

«Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные страны. Создание между ними союзного государства. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — указал восьмым пунктом своего прогноза Медведев.

Данный сценарий приведет к переносу «всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию» и крушению Бреттон-Вудской системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Кроме того мир откажется от евро и доллара в качестве резервных валют, вернется к золотому стандарту и начнет переход к активному использованию цифровых фиатных валют, подытожил он.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Совет Федерации,ЕС,
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