Путин назначил Медведева на новую должность

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева включили в состав Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно тексту документа, Медведев станет первым заместителем председателя комиссии. Он сможет проводить заседания ВПК по поручению ее председателя и создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности с целью рассмотрения вопросов, относящихся к ее деятельности, и подготовки предложений по их решению.
Также Путин включил в состав комиссии и ее коллегии главу МЧС России Александра Куренкова, замминистра экономического развития Максима Колесникова, руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого и еще восемь высокопоставленных чиновников.
Напомним, что ВПК является постоянно действующим органом, созданным с целью организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности.