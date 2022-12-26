Путин назначил Медведева на новую должность

Согласно тексту документа, Медведев станет первым заместителем председателя комиссии. Он сможет проводить заседания ВПК по поручению ее председателя и создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности с целью рассмотрения вопросов, относящихся к ее деятельности, и подготовки предложений по их решению.