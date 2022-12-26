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12 минут назад

Путин назначил Медведева на новую должность

Елена Прошина

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева включили в состав Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин назначил Медведева на новую должность
Фото: ТАССТАСС

Согласно тексту документа, Медведев станет первым заместителем председателя комиссии. Он сможет проводить заседания ВПК по поручению ее председателя и создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности с целью рассмотрения вопросов, относящихся к ее деятельности, и подготовки предложений по их решению.

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Также Путин включил в состав комиссии и ее коллегии главу МЧС России Александра Куренкова, замминистра экономического развития Максима Колесникова, руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого и еще восемь высокопоставленных чиновников.

Напомним, что ВПК является постоянно действующим органом, созданным с целью организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности.

Политика,Александр Куренков,Максим Колесников,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,МЧС России,Военно-промышленная комиссия,Ростехнадзор,Совет безопасности РФ,
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