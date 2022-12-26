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3 минуты назад

Пушков назвал целью администрации Байдена "истощение" России

Газета.Ru

Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться геополитического и технологического «истощения» России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что политика Вашингтона не подвержена влиянию тех, кто понимает бессмысленность таких целей.

Пушков назвал цель администрации Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В США многие обозреватели, да и блоггеры, понимают, что Россию не одолеть. Но их голоса не влияют на политику администрации Байдена, цель которой — долгосрочное геополитическое и технологическое истощение России», — написал Пушков.

Власти США не раз заявляли о намерении продолжать поддержку Украины на фоне российской специальной военной операции на территории страны. Вашингтон не только помогает Киеву оружие и финансами, но и ввел масштабные санкции в отношении Москвы. Различные СМИ и многие консервативные американские политики отмечали, что этот подход может навредить США. Впрочем, это не изменило политику Белого дома в отношении России.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Администрация США,Совет Федерации,
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