Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться геополитического и технологического «истощения» России , считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . В своем Telegram-канале он отметил, что политика Вашингтона не подвержена влиянию тех, кто понимает бессмысленность таких целей.

«В США многие обозреватели, да и блоггеры, понимают, что Россию не одолеть. Но их голоса не влияют на политику администрации Байдена, цель которой — долгосрочное геополитическое и технологическое истощение России», — написал Пушков.

Власти США не раз заявляли о намерении продолжать поддержку Украины на фоне российской специальной военной операции на территории страны. Вашингтон не только помогает Киеву оружие и финансами, но и ввел масштабные санкции в отношении Москвы. Различные СМИ и многие консервативные американские политики отмечали, что этот подход может навредить США. Впрочем, это не изменило политику Белого дома в отношении России.