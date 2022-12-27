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23 минуты назад

В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск

Lenta.ruиещё 2

Болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск в РФ журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает РИА Новости.

В Болгарии пригрозили послу РФ из-за объявления Христо Грозева в розыск
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации агентства, в партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны.

«Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела», — высказался глава партии, бывший премьер-министр страны Бойко Борисов.

Журналист Христо Грозев объявлен в розыск

Ранее стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии. В июле утверждалось, что расследователь якобы участвовал в операции украинской разведки по угону российских боевых самолетов.

Политика,Христо Грозев,Элеонора Митрофанова,
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