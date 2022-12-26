В Госдуме объяснили, кому из покинувших страну россиян повысят налоги

Новые поправки, разрабатываемые в Госдуме, предполагают исключение ряда льгот для налоговых нерезидентов, заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — пояснил он в комментарии Интерфаксу.

По словам депутата, разрабатываемые в Думе поправки предлагают покинувшим Россию гражданам выбор: либо оформить трудовые договоры с повышением налогов, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, но без установленных законодательством льгот.

Исаев подчеркнул, что речь идёт о тех, кто является нерезидентами России — то есть если граждане отсутствуют на территории государства в течение шести месяцев.

Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.