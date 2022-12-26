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55 минут назад

Депутат Исаев: новые поправки предполагают отмену льгот самозанятым и ИП за рубежом

RT на русском

Новые поправки, разрабатываемые в Госдуме, предполагают исключение ряда льгот для налоговых нерезидентов, заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В Госдуме объяснили, кому из покинувших страну россиян повысят налоги
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — пояснил он в комментарии Интерфаксу.

По словам депутата, разрабатываемые в Думе поправки предлагают покинувшим Россию гражданам выбор: либо оформить трудовые договоры с повышением налогов, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, но без установленных законодательством льгот.

Исаев подчеркнул, что речь идёт о тех, кто является нерезидентами России — то есть если граждане отсутствуют на территории государства в течение шести месяцев.

Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан

Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.

Минцифры не поддержало инициативу введения на законодательном уровне запрета на удалённую работу в российских IT-компаниях для специалистов, находящихся в других странах.

Политика,Андрей Клишас,Андрей Исаев,Вячеслав Володин,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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