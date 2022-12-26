Пасечник в рамках "Елки желаний" исполнит мечты трех детей из ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить три детских желания, передает корреспондент ТАСС.
В понедельник в офисе отделения партии "Единая Россия" Пасечник снял с "Елки желаний" три шара с письмами детей региона. Врио главы республики пообещал исполнить желание трехлетней Дарьи, мечтающей о платье, 11-летнего Богдана, желающего получить в подарок велосипед, а также 15-летнего Максима, который мечтает о новом телефоне.
"В ЛНР достаточно сложная ситуация, но, несмотря на все это, мы должны организовать праздник для наших детей. Они не должны себя чувствовать ущемленными из-за той ситуации, в которой мы находимся. Они должны чувствовать, что они дети, у них должно быть радостное, веселое детство. Нам, взрослым, на самом деле приятно, когда наши дети улыбаются, когда они счастливы", - сказал он.
В четверг ЛНР впервые присоединилась ко всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Старт акции в регионе дали председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко, а также президиум и депутаты парламента республики. В акции от региона участвуют около 5 тыс. детей, большую часть их желаний исполнят другие регионы России, примерно 200 - представители властей, общественники и жители республики. Отмечается, что на "Елке желаний" представлены пожелания детей со всей территории республики, включая города и районы, освобожденные в ходе специальной военной операции.