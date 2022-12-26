Пасечник в рамках "Елки желаний" исполнит мечты трех детей из ЛНР

"В ЛНР достаточно сложная ситуация, но, несмотря на все это, мы должны организовать праздник для наших детей. Они не должны себя чувствовать ущемленными из-за той ситуации, в которой мы находимся. Они должны чувствовать, что они дети, у них должно быть радостное, веселое детство. Нам, взрослым, на самом деле приятно, когда наши дети улыбаются, когда они счастливы", - сказал он.