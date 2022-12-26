В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
46 минут назад

Пасечник в рамках "Елки желаний" исполнит мечты трех детей из ЛНР

ТАССиещё 2

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить три детских желания, передает корреспондент ТАСС.

Пасечник в рамках "Елки желаний" исполнит мечты трех детей из ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник в офисе отделения партии "Единая Россия" Пасечник снял с "Елки желаний" три шара с письмами детей региона. Врио главы республики пообещал исполнить желание трехлетней Дарьи, мечтающей о платье, 11-летнего Богдана, желающего получить в подарок велосипед, а также 15-летнего Максима, который мечтает о новом телефоне.

"В ЛНР достаточно сложная ситуация, но, несмотря на все это, мы должны организовать праздник для наших детей. Они не должны себя чувствовать ущемленными из-за той ситуации, в которой мы находимся. Они должны чувствовать, что они дети, у них должно быть радостное, веселое детство. Нам, взрослым, на самом деле приятно, когда наши дети улыбаются, когда они счастливы", - сказал он.

В четверг ЛНР впервые присоединилась ко всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Старт акции в регионе дали председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко, а также президиум и депутаты парламента республики. В акции от региона участвуют около 5 тыс. детей, большую часть их желаний исполнят другие регионы России, примерно 200 - представители властей, общественники и жители республики. Отмечается, что на "Елке желаний" представлены пожелания детей со всей территории республики, включая города и районы, освобожденные в ходе специальной военной операции.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Мирошниченко,Единая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители