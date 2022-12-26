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1 час назад

В России назвали условие для переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 5

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва допускает вариант политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

В МИД РФ назвали главное условие для переговоров с Украиной
Фото: ТАССТАСС

Галузин назвал действия украинских властей неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров с Украиной и допустил, что они состоятся, однако не на условиях Киева.

«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — подчеркнул дипломат.

Представитель российского МИД также прокомментировал инициативы украинского президента Владимира Зеленского, при выполнении которых он «якобы готов на перемирие с Россией». Он назвал абсурдным призыв Зеленского сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству.

«Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о "невозможности" переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — заключил Галузин.

В конце сентября Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Путин является ее лидером. В свою очередь Путин заявил о готовности Москвы вести диалог с Киевом, однако тот выступил против диалога.

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