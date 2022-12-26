Медведев озвучил главную задачу России на 2023 год

На ближайший год перед властями России стоит задача сделать так, чтобы жизнь жителей новых территорий страны стала максимально комфортной, сообщил в статье для «Российской газете» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав России вошел Крым, вернувшись домой навсегда», — заявил политик.
Медведев отметил, что сейчас Крым развивается довольно динамично.
Подводя итоги 2022 года, бывший президент РФ заявил, что особого внимания требовали вопросы, связанные с большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с территорий Донбасса и Украины.
Медведев также поздравил граждан России с наступающим Новым годом.
«Всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами!», - написал заместитель председателя Совета безопасности.