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54 минуты назад

Медведев озвучил главную задачу России на 2023 год

Елена Прошина

На ближайший год перед властями России стоит задача сделать так, чтобы жизнь жителей новых территорий страны стала максимально комфортной, сообщил в статье для «Российской газете» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев озвучил главную задачу России на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

«Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав России вошел Крым, вернувшись домой навсегда», — заявил политик.

Медведев отметил, что сейчас Крым развивается довольно динамично.

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Подводя итоги 2022 года, бывший президент РФ заявил, что особого внимания требовали вопросы, связанные с большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с территорий Донбасса и Украины.

Медведев также поздравил граждан России с наступающим Новым годом.

«Всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами!», - написал заместитель председателя Совета безопасности.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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