В Совбезе дали обещание для предотвращения ядерной катастрофы

«Если же мы их [гарантии максимальной безопасности] не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить», — подчеркнул зампред Совбеза.