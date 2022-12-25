В Госдуме назвали Зеленского предателем родины

Депутат Госдумы России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram -канале прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон , назвав его предателем родины и обвинив в подчинении нацистам.

«На прошлой неделе Зеленский побывал у своих истинных хозяев — в американском Конгрессе. Он предал Украину, нашу общую историю, своих отцов и будущие поколения, подчинившись нацистам, бандеровцам и фашистам», — заявил он.

Зюганов подчеркнул, что во все времена люди не терпели предателей и призвал продолжать делать все возможное для того, чтобы «выкорчевать зло», которое исходит от нынешних украинских властей.