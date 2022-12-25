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44 минуты назад

В Госдуме назвали Зеленского предателем родины

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Депутат Госдумы России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, назвав его предателем родины и обвинив в подчинении нацистам.

В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На прошлой неделе Зеленский побывал у своих истинных хозяев — в американском Конгрессе. Он предал Украину, нашу общую историю, своих отцов и будущие поколения, подчинившись нацистам, бандеровцам и фашистам», — заявил он.

Зюганов подчеркнул, что во все времена люди не терпели предателей и призвал продолжать делать все возможное для того, чтобы «выкорчевать зло», которое исходит от нынешних украинских властей.

В России допустили прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона в 2023 году

Ранее обозреватель американского издания Newsweek Скотт Макдональд, комментируя рождественское поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, заявил, что от него веяло отчаянием и пессимизмом.

Политика,Скотт Макдональд,Владимир Зеленский,Геннадий Зюганов,КПРФ,
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