«Кто-то вел себя не как истинный патриот»

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины». В то же время он не удивлен поведением тех, кто уехал, так как «каждый человек имеет право выбора». Что касается целей России, Путин заявил, что страна стремится к объединению народа.

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О целях страны в контексте ситуации на Украине

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Цель России — объединить русский народ, заявил Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Он подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать конфликты мирным путем при помощи дипломатии. Это же касается и ситуации на Украине.

"Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера", – сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Российский президент также подчеркнул, что страна "так или иначе вынуждена была встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях". По его словам, Москва "должна была поддержать и выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого".

"Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали", – добавил российский президент.

Путин выразил мнение, что "основа всего" – это политика оппонентов, которые хотят "растащить Россию, историческую Россию".

"Разделяй и властвуй" – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа", – добавил Путин.

Также в программе он заявил, что Россия "не могла бы себя повести цинично в отношении Украины, как коллективный Запад".

Кроме того, Путин не считает нынешнюю черту в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО "уж такой опасной".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет", – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Москва "готова договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они".

Путин – о российских патриотах

В том же интервью Путин выразил уверенность, что 99,9% россиян готовы "все положить в интересах родины". И в этом для него "как бы необычного ничего нет".

"Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди", – сказал Путин и обратил внимание, что эта позиция "подтверждается на протяжении всей истории существования России".

"И сегодня еще раз", – подчеркнул он.

Вместе с тем Путин считает, что "с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, ничего удивительного нет".

"Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", – полагает он.

Путин – о поставках Patriot Киеву

Президент России заверил в программе "Москва. Кремль. Путин", что ВС РФ "100% пощелкают" комплексы Patriot. В то же время Путин напомнил, что у Украины такого вооружения "пока нет".

Ранее Владимир Путин отмечал, что "Patriot – это достаточно старая система", и она не функционирует так, как российская С-300. Тогда же политик заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.