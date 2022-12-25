«Они предали свою страну». В Госдуме решают, как наказать уехавших за границу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о повышении налоговой ставки и отмене преференций для граждан РФ, покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что «подавляющая» часть общества считает уехавших «предателями». Депутат ГД Евгений Федоров, считает, что ставку налога для уехавших из России «трудно будет поднять» выше 30%, а президент Владимир Путин заявил, что «не особенно-то и осуждает» покинувших РФ – «каждый человек имеет право выбора».

Фото: ТАСС ТАСС

«Неправильно и несправедливо» давать уехавшим из страны россиянам преференции, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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В Telegram-канале спикера Госдумы говорится, что «необходимо обложить налогом по повышенной ставке» тех, кто продолжает работать в российских компаниях из-за границы.

Он также заявил, что нужно «стимулировать к возвращению» покинувших страну сотрудников российских компаний. Поэтому в Госдуме работают над законопроектом, который «справедливо» отменит преференции и введет повышенную налоговую ставку для уехавших после начала спецоперации на Украине граждан.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин.

Мнения в Думе

Депутат Госдумы Евгений Федоров, член комитета ГД по бюджету и налогам в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что вряд ли налоговая ставка для уехавших будет выше 30%.

«Если человек больше полугода находится за пределами РФ, то у него ставка налога 30%, в том числе на продажу имущества. Насколько я понимаю, трудно будет поднять ставку для уехавшего больше этого. Да и не нужно». — считает Федоров.

Тем не менее, он заявил, что есть возможность «зарегулировать» данные процессы. «Ставка должна лучше отслеживаться, чем она отслеживается сейчас. Во-вторых, если он продает недвижимость, имущество, такой человек не подвергается налогообложению, если, допустим, квартира более пяти лет, которую он продает. Можно здесь что-нибудь сделать», — сказал парламентарий.

Он добавил, что «абсолютно согласен», что уехавшие россияне должны быть лишены преференций.

«Почему мы должны поддерживать за счет своего бюджета людей, которые имеют косвенное отношение к РФ. Эта поддержка идет за счет других граждан фактически. Этого не должно быть, это надо продумать и отследить.



Если человек работает за границей, который приехал из РФ, вряд ли ему следует платить больше 30%, если рядом с ним находится француз, немец или китаец, который платит по ставке 30%, работая в России», — сказал Федоров.

Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев не согласился с предложенной Володиным мерой.

«Уехавшие — это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда «Молодую гвардию», «Как закалялась сталь». И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — заявил парламентарий-коммунист.

В поисках счастья

20 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал позицию главы Минцифры по поводу уехавших из России IT-специалистов. По словам Володина, акцент надо делать на тех сотрудниках, кто остался в стране.

«Вернутся все обратно! Вернутся! Вы поэтому меньше переживайте об этом. Нам надо готовить кадры, которые никогда не променяют свою родину ни на какие коврижки. Вот это должно быть приоритетом. И здесь депутаты вас поддержат однозначно!» — сообщил он.

По словам Володина, необходимо создавать условия, чтобы такие специалисты смогли реализоваться.

«Подходы могут быть разные, но тот, кто поехал искать лучшую жизнь за пределы своей Родины, однозначно ее там не найдет! Счастливых людей там не будет, а несчастливый человек, который не счастлив, он никогда не сможет себя реализовать на 100%, поэтому давайте приоритетом все-таки думать о том, как нам создать условия в России. Те, кто уехал, уехали. Все, они для себя свой выбор сделали», — добавил спикер ГД.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что всего из России в 2022 году уехало около 100 тыс. айтишников. До 80% из них продолжают работать на российские компании удаленно.

Угроза Клишаса

5 декабря председатель комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас заявил газете «Ведомости», что власти РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для эмигрантов.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — приводит его слова издание.

Клишас также допустил изменение законодательства. При этом он заявил, что не считает, что уехавшие россияне «совершили преступление».

«Если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — сказал член Совфеда.

Кого Матвиенко назвала «крысами»

28 октября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что эмигранты, критикующие российские власти из-за границы, сравнимы с «крысами, бегущими с корабля».

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — сказала спикер верхней палаты парламента СМИ.

Матвиенко, также как и спикер Госдумы Володин, заявила — «общество расценило как предательство действия тех, кто уехал, поливает свою страну, армию, Отечество». Также она обвинила уехавших в «выслуживании перед новыми хозяевами», чтобы «заработать тем самым себе билет в это новое общество».

В то же время Валентина Матвиенко сказала, что «не может давать какие-либо оценки».

«Думаю, совесть у них рано или поздно проснется и она будет мучить их. Совесть их будет беспокоить», — приводит ее слова РИА Новости.

Спикер СФ также заявила о «характерной для любого российского человека» ностальгии по «родной земле, дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам». Наконец, Матвиенко припугнула уехавших «невозможностью для большинства реализовать себя за рубежом» и предрекла им «возвращение на родину с большим разочарованием».

«Каждый человек имеет право выбора»

Президент России Владимир Путин сказал, что его не удивило поведение россиян, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине.

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе »Москва. Кремль. Путин».