Лавров назвал главный итог 2022 года

В 2022-м стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия. Такое прояснение глава российского МИД Сергей Лавров назвал главным итогом года, сообщает ТАСС.

Он отметил, что обстановка на мировой арене «окончательно и бесповоротно прояснилась». Россия видит, что происходит в мире и кто с какими намерениями и планами пытается действовать дальше. Помимо этого, стало ясно, с кем страна может договариваться, а кем иметь доверительные отношения невозможно. Таким странам «верить отныне и впредь нельзя», заключил глава МИД России.