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6 минут назад

Лавров назвал главный итог 2022 года

Lenta.ru

В 2022-м стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия. Такое прояснение глава российского МИД Сергей Лавров назвал главным итогом года, сообщает ТАСС.

Лавров назвал главный итог 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что обстановка на мировой арене «окончательно и бесповоротно прояснилась». Россия видит, что происходит в мире и кто с какими намерениями и планами пытается действовать дальше. Помимо этого, стало ясно, с кем страна может договариваться, а кем иметь доверительные отношения невозможно. Таким странам «верить отныне и впредь нельзя», заключил глава МИД России.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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