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19 минут назад

Володин предложил обложить повышенным налогом уехавших из РФ граждан

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что неправильно предоставлять льготы гражданам, уехавшим из России, но продолжающим работать в российских компаниях. По его мнению, их необходимо обложить повышенным налогом.

Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан
Фото: ТАССТАСС

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», - подчеркнул Володин.

По его оценке, те, кто осознал совершенную ошибку - уже вернулись. Остальные должны понять, что значительная часть российского общества не поддерживает их поступок.

Покинувшие страну специалисты по-прежнему работают в российских фирмах на удаленке, пользуются соответствующими льготами, отметил спикер Госдумы.

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Володин заметил, что следует отменить преференции для уехавших, ввести для них повышенную ставку налогообложения. По его мнению, это будет правильно. Он добавил, что парламентарии работают над изменениями в законодательстве.

Ранее в Минцифры заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленку в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

Политика,Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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