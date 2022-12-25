Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что неправильно предоставлять льготы гражданам, уехавшим из России, но продолжающим работать в российских компаниях. По его мнению, их необходимо обложить повышенным налогом.

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«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», - подчеркнул Володин.

По его оценке, те, кто осознал совершенную ошибку - уже вернулись. Остальные должны понять, что значительная часть российского общества не поддерживает их поступок.

Покинувшие страну специалисты по-прежнему работают в российских фирмах на удаленке, пользуются соответствующими льготами, отметил спикер Госдумы.

Володин заметил, что следует отменить преференции для уехавших, ввести для них повышенную ставку налогообложения. По его мнению, это будет правильно. Он добавил, что парламентарии работают над изменениями в законодательстве.