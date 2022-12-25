Американский телеведущий назвал самую главную ложь о Путине за 2022 год

Обвинения в сторону России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — наиболее смехотворная ложь 2022 года. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

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Он представил перечень «любимых примеров лжи» за уходящий год, отметив, что вариантов было «много». Затем он начал с «наиболее глупой лжи» и указал на обвинения в сторону президента России Владимира Путина в подрыве газопроводов в Европу. Карлсон подчеркнул, что подобный шаг с российской стороны — вред ее же экономике и ослабление позиций в ходе военных действий.

«Он стоит за этим в любом случае!» — пошутил телеведущий.

Он добавил, что именно это заявляли американские СМИ и продемонстрировал кадры из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости обвиняли Москву в подрывах «Северных потоков». Среди приглашенных гостей был бывший директора ЦРУ Джон Бреннан.

Карлсон сыронизировал, что ему «можно верить», ведь он руководил ЦРУ при Бараке Обаме.

«В этом парне нет ничего подозрительного… Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты?» — сказал он.