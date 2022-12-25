В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
58 минут назад

Американский телеведущий назвал самую главную ложь о Путине за 2022 год

Елена Прошина

Обвинения в сторону России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — наиболее смехотворная ложь 2022 года. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

Американский телеведущий назвал самую главную ложь о Путине за 2022 год
Фото: ТАССТАСС

Он представил перечень «любимых примеров лжи» за уходящий год, отметив, что вариантов было «много». Затем он начал с «наиболее глупой лжи» и указал на обвинения в сторону президента России Владимира Путина в подрыве газопроводов в Европу. Карлсон подчеркнул, что подобный шаг с российской стороны — вред ее же экономике и ослабление позиций в ходе военных действий.

«Он стоит за этим в любом случае!» — пошутил телеведущий.

Он добавил, что именно это заявляли американские СМИ и продемонстрировал кадры из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости обвиняли Москву в подрывах «Северных потоков». Среди приглашенных гостей был бывший директора ЦРУ Джон Бреннан.

В Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина

Карлсон сыронизировал, что ему «можно верить», ведь он руководил ЦРУ при Бараке Обаме.

«В этом парне нет ничего подозрительного… Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты?» — сказал он.

В заключение он добавил, что Россия не трогала собственные трубопроводы, ведь это напрямую противоречит ее целям и интересам.

Политика,В мире,Джон Бреннан,Барак Обама,Владимир Путин,ЦРУ,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители