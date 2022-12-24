Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову испеченный утром хлеб и любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».
«Это любимое сало Шойгу», - заметил Лукашенко.
Белорусский лидер пояснил, что в заграничной командировке ему очень понравился местный хлеб. После возвращения домой он обратился с просьбой к специалистам сделать такой же, либо похожий по вкусовым качествам.
Лукашенко добавил, что хлеб, который он передал Борисову, «утром сегодня испекли».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии побывал в ЦПК. Сотрудники центра провели для него экскурсию. В частности, они показали, как готовятся космонавты.