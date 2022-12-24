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18 минут назад

Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову испеченный утром хлеб и любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это любимое сало Шойгу», - заметил Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что в заграничной командировке ему очень понравился местный хлеб. После возвращения домой он обратился с просьбой к специалистам сделать такой же, либо похожий по вкусовым качествам.

Лукашенко добавил, что хлеб, который он передал Борисову, «утром сегодня испекли».

Юрий Борисов позвал Лукашенко на Российскую орбитальную станцию

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии побывал в ЦПК. Сотрудники центра провели для него экскурсию. В частности, они показали, как готовятся космонавты.

Политика,Юрий Борисов,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Роскосмос,
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