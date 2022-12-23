В Госдуме заявили о подтверждении вражды США с Россией и Китаем

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что США подтвердили свое отношение к России и Китаю как к стратегическим недругам. Об этом он сообщил в интервью с РИА Новости.

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«То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось — нашло свое финансовое подтверждение», — отметил депутат.

Он пояснил, что позицию Штатов подтверждает оборонный бюджет, подписанный президентом страны Джо Байденом. Шхагошев обратил внимание, что на военную поддержку Тайваня планируется выделить десять миллиардов долларов, а на «сдерживание» России в Европе будут направлены еще шесть миллиардов.

Парламентарий подчеркнул, что стратегия Вашингтона остается неизменной. По его словам, она заключается в создании проблем для Москвы и Пекина «как для своих основных оппонентов в этом глобализме», а также в стабильной поддержке военных конфликтов.