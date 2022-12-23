Песков высказался о новом «мирном плане» Зеленского

Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Москве ранее слышали заявления главы Украины о планах на мирное урегулирование, но они были сделаны без учета нынешних реалий.
Напомним, что ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Украины и Европы о том, что окружение Зеленского занято доработкой плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Он якобы состоит из десяти пунктов — представить предложения должны к февралю 2023 года.
«Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учеты нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — сказал Песков.
Отметим, что украинский президент в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучивал свое видение плана для возобновления мира на Украине, который состоит из 10 пунктов. Тогда он включал радиационную и ядерную безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины, недопущение эскалации и другие шаги.