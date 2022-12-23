Песков высказался о новом «мирном плане» Зеленского

«Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учеты нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — сказал Песков.