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22 минуты назад

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Lenta.ru

Между Россией и США отсутствуют предварительные контакты на тему возможности встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Москва и Вашингтон не ведут никаких переговоров по ситуации на Украине. Песков также напомнил о неизменности позиции России на этот счет.

«Любой конфликт завершается за столом переговоров. Конечно же, речь, прежде всего, идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой ставит Российская Федерация», — сказал он.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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