В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Между Россией и США отсутствуют предварительные контакты на тему возможности встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Он отметил, что Москва и Вашингтон не ведут никаких переговоров по ситуации на Украине. Песков также напомнил о неизменности позиции России на этот счет.
«Любой конфликт завершается за столом переговоров. Конечно же, речь, прежде всего, идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой ставит Российская Федерация», — сказал он.