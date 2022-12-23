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48 минут назад

МИД Японии ответил на обвинения Захаровой в «безудержной милитаризации»

Lenta.ru

Япония продолжит оставаться миролюбивой страной и не станет угрозой для других государств. Так японский МИД ответил на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио.

МИД Японии ответил на обвинения Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба японского внешнеполитического ведомства назвала обвинения российского дипломата неприемлемыми.

«Как указано в стратегии национальной безопасности, Япония, оставаясь миролюбивой нацией, будет придерживаться исключительно оборонной политики и не станет военной державой, представляющей угрозу другим странам», — заявили в японском министерстве.

Комментируя новую оборонную стратегию Японии, Захарова заявила накануне, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. Российский дипломат также предостерегла, что политика японского премьер-министра Фумио Кисиды по милитаризации приведет к росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новым вызовам в сфере безопасности.

Захарова оценила шаги Японии по наращиванию военной мощи

На прошлой неделе кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. План обеспечения обороноспособности рассчитан на десять лет, причем расходы в первые пять лет рассчитываются исходя из уровня 43 триллиона иен (318 миллиардов долларов). Кроме того, в новой стратегии национальной безопасности закреплено право японских Сил самообороны на контрудар по противнику, что многие наблюдатели расценивают как самое серьезное отступление Токио от послевоенных ограничений в отношении своих вооруженных сил.

Политика,Фумио Кисида,Мария Захарова,МИД России,
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