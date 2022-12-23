МИД Японии ответил на обвинения Захаровой

Комментируя новую оборонную стратегию Японии, Захарова заявила накануне, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. Российский дипломат также предостерегла, что политика японского премьер-министра Фумио Кисиды по милитаризации приведет к росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новым вызовам в сфере безопасности.

На прошлой неделе кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. План обеспечения обороноспособности рассчитан на десять лет, причем расходы в первые пять лет рассчитываются исходя из уровня 43 триллиона иен (318 миллиардов долларов). Кроме того, в новой стратегии национальной безопасности закреплено право японских Сил самообороны на контрудар по противнику, что многие наблюдатели расценивают как самое серьезное отступление Токио от послевоенных ограничений в отношении своих вооруженных сил.