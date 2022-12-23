Новых сенаторов включили в комитеты Совета Федерации

Шесть сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определились, в каких комитетах Совета Федерации они будут работать. За это решение палата регионов проголосовала на пленарном заседании 23 декабря.

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В комитет поступили заявления от наделенных полномочиями сенаторов РФ с просьбой о включении их в состав комитетов, доложил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенатор от Народного совета республики Донецкой народной республики Александр Ананченко попросил включить его в Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Константин Басюк от исполнительной власти Херсонской области — в Комитет по обороне и безопасности.

Наталья Никонорова от исполнительного органа власти ДНР — в Комитет по международным делам.

Дмитрий Ворона, сенатор от исполнительной власти Запорожской области — в комитет по экономической политике.

Сенатор от исполнительной власти Луганской народной Републики Дарья Лантратова — в Комитет по социальной политике.

Ольга Бас от парламента Луганской народной республики — в комитет по науке, образованию и культуры.