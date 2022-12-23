В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
46 минут назад

Новых сенаторов включили в комитеты Совета Федерации

Парламентская газета

Шесть сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определились, в каких комитетах Совета Федерации они будут работать. За это решение палата регионов проголосовала на пленарном заседании 23 декабря.

Новых сенаторов включили в комитеты Совета Федерации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комитет поступили заявления от наделенных полномочиями сенаторов РФ с просьбой о включении их в состав комитетов, доложил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенатор от Народного совета республики Донецкой народной республики Александр Ананченко попросил включить его в Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Константин Басюк от исполнительной власти Херсонской области — в Комитет по обороне и безопасности.

Наталья Никонорова от исполнительного органа власти ДНР — в Комитет по международным делам.

Дмитрий Ворона, сенатор от исполнительной власти Запорожской области — в комитет по экономической политике.

Сенатор от исполнительной власти Луганской народной Републики Дарья Лантратова — в Комитет по социальной политике.

Ольга Бас от парламента Луганской народной республики — в комитет по науке, образованию и культуры.

Совет Федерации проголосовал за включение сенаторов от новых регионов в эти комитеты.

Политика,Александр Ананченко,Наталья Никонорова,Константин Басюк,Вячеслав Тимченко,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители