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1 час назад

Раскрыты сроки встречи Путина и премьера Индии

Никита Бородкин

Встреча президент России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди должна состояться в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Индии в РФ Паван Капур.

Названы сроки встречи Путина с премьером Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте, а недавно они говорили по телефону. Капур подчеркнул, что это общение продолжится и в будущем. В частности, в 2023 году состоится саммит с участием двух президентов.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся», — сказал посол.

Напомним, что в начале декабря агентство Bloomberg сообщило, что Моди отказался от встречи с Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что их личные переговоры в конце 2022 года даже не планировались.

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Ранее, 16 декабря, в телефонном разговоре с российским лидером Моди призвал его к переговорам по ситуации на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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